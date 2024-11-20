ACI выразила благодарность Международному аэропорту Гейдар Алиев за приверженность принципам устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - ACI выражает благодарность Международному аэропорту Гейдар Алиев за приверженность принципам устойчивого развития.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал в кулуарах COP29 генеральный директор ACI World Джастин Эрбаччи.

"Мы очень рады находиться в Баку на COP29 и выражаем огромную благодарность Азербайджану и команде аэропорта за гостеприимство и поддержку. Особенно важно отметить, что Международный аэропорт Гейдар Алиев взял на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности и устойчивости в целом. Сегодня они получили сертификат углеродной аккредитации, что означает, что они предприняли важные шаги к тому, чтобы стать экологически устойчивым аэропортом. Это имеет критическое значение для достижения нашей общей цели – углеродной нейтральности аэропортов к 2050 году. Мы очень благодарны Международному аэропорту Гейдар Алиев за усилия и приверженность принципам устойчивого развития и будем работать совместно над достижением следующего уровня аккредитации", - подчеркнул он.