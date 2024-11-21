Для реализации NDCs важно обеспечить энергоресурсы для перехода к "зеленой" энергетике - WMO

БАКУ / Trend/ - Для реализации NDCs (Национально определяемых вкладов) важно обеспечить энергоресурсы для перехода к "зеленой" энергетике, которая зачастую требует значительных водных ресурсов.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявил директор WMO по гидрологии, воде и криосфере Стефан Уленбрук за круглым столом высокого уровня на тему: "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs. Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата."

"Кроме того, действия по сокращению углеродного следа и его поглощению, предусмотренные NDCs, также часто связаны с интенсивным использованием воды", - сказал он.

По его словам, были проанализированы данные за 33 года и результаты были объединены в единый ансамбль. При анализе были использованы передовые оперативные гидрологические модели.

"Глобальная карта показывает, что 2023 год оказался более засушливым по сравнению со средним показателем за предыдущие 30 лет. Например, уровень воды в Каспийском море продолжал снижаться, а в бассейне Большого Рога Африки наблюдалась серьезная засуха, вызвавшая миграцию населения и продовольственный кризис. Однако позже, из-за изменений атмосферных условий, в регионе выпало значительное количество осадков.

Наш анализ демонстрирует, как изменения глобальных осадков и атмосферной циркуляции отражаются на динамике потоков. Эти данные имеют ключевое значение для разработки адаптационных планов и стратегий в рамках NDCs.

Засушливые условия также отразились на уровне воды в водохранилищах. Глобальные данные свидетельствуют о том, что притоки в крупные водохранилища были ниже среднего уровня, что создает серьезные вызовы для управления водными ресурсами", - добавил он.