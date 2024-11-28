НПО из более 100 стран распространили совместное заявление в связи с "Бакинским прорывом" на СОР29

БАКУ /Trend/ - 28 ноября Коалиция НПО СОР29 распространила заявление в связи с "Бакинским прорывом" (Baku breakthrough), сообщает Trend.

"Коалиция НПО COP29, объединяющая около 500 организаций гражданского общества из более чем 100 стран, поздравляет азербайджанское государство с высоким уровнем организации СОР29, расценивает принятие важных решений на СОР29 под председательством Азербайджана, таких как определение нового климатического финансирования, запуск выполнения статьи 6 Парижского соглашения, начало деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба как важный прорыв.

84% членов Коалиции НПО CОР29 представляют гражданское общество слаборазвитых и развивающихся стран. Конечно, мы хотели бы, чтобы сумма, отраженная в документе о новом климатическом финансировании, была более высокой. Но мы понимаем, после каких напряженных дискуссий было принято это общее решение с участием 198 сторон, придерживающихся различных мнений. Мы считаем, что достижение этого соглашения стало результатом коллективных усилий и историческим моментом для Баку. Уверены, что призыв к увеличению финансирования, содержащийся в документе, станет важным ориентиром для дальнейших переговоров в процессе СОР.

Мы продолжим активную работу по усилению действий в борьбе с изменением климата и после СОР29, воспользуемся наследием СОР29, приложим все усилия для продолжения стратегической линии в этом направлении", - говорится в заявлении.

Напомним, что Коалиция НПО CОР29 была создана летом этого года по инициативе Национального форума НПО Азербайджана. В период проведения СОР29 число участников коалиции значительно увеличилось, часть из них – это организации, имеющие статус особого наблюдателя в COP. Азербайджан через эту коалицию сформировал инклюзивную среду для НПО стран Глобального Юга, которые получили возможность участвовать в СОР29. Коалиция НПО СОР29 проводит гибридные встречи на регулярной основе. Из заявления становится ясно, что коалиция будет осуществлять активную деятельность и после СОР29.

В целом, в последнее время иностранные НПО оказывают сильную поддержку инициативам азербайджанских НПО. 15 ноября 2024 года в рамках COP29 по инициативе Национального форума НПО Азербайджана состоялась международная конференция по сотрудничеству НПО стран Движения неприсоединения Юг-Юг. По итогам международной конференции НПО, представляющие страны Движения неприсоединения, согласовали текст совместного заявления о роли НПО в развитии климатической деятельности через сотрудничество Юг-Юг. Заявление подписали представители 1023 НПО из 137 стран, общественные активисты. Отметим, что впервые в истории НПО Азербайджана, учреждения гражданского общества из регионов, охватывающих 71% стран мира, выразили поддержку инициативе азербайджанских НПО.

Председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли отметил, что политика, проводимая азербайджанским государством, пользуется большим уважением на Глобальном Юге, и постепенно Азербайджан превращается в мощную силу Глобального Юга: "Мы считаем, что пришло время создать платформу НПО Глобального Юга".

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