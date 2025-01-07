Исламский банк развития призывает к существенному увеличению глобального финансирования борьбы с изменением климата — председатель Группы ИБР (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) призывает к значительному увеличению объёмов глобального финансирования климатических инициатив, чтобы удовлетворить потребности развивающихся стран.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

Говоря об итогах конференции COP29, прошедшей в Баку в ноябре 2024 года, он отметил, что ИБР сыграл значительную и заметную роль в этом мероприятии.

"Наше участие было отмечено активным присутствием на многочисленных сессиях и встречах высокого уровня. В очередной раз павильон Группы ИБР, организованный нами, а также участие в совместном павильоне многосторонних банков развития (MDB), стали ключевыми площадками для демонстрации масштабных климатических инициатив и стратегических планов нашей Группы. Эти мероприятия ярко отражают нашу твердую приверженность действиям по борьбе с изменением климата, соответствие обновленной стратегической ориентации и стремление содействовать устойчивому развитию в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Одним из ключевых выводов COP29, на который я хотел бы обратить внимание, является критическая важность климатического финансирования. Это особенно очевидно благодаря инициативе "Бакинская цель в области финансирования" (Baku Finance Goal, BFG), которая соответствует цели Группы ИБР по увеличению финансовых возможностей для стран-участниц. Эта цель получила дальнейшую поддержку в рамках процесса COP под руководством председательства Азербайджана. Председательство COP29 через BFG призвало все заинтересованные стороны работать над обеспечением ежегодного предоставления 1,3 триллиона долларов на нужды климатического финансирования в развивающихся странах. В частности, BFG ориентирует развитые страны на мобилизацию как минимум 300 миллиардов долларов ежегодно к 2035 году для поддержки развивающихся стран, уделяя особое внимание наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам", - сказал Аль-Джассер.

Председатель Группы ИБР отметил, что хотя обязательство развитых стран мобилизовать 300 миллиардов долларов ежегодно является важным шагом вперед, оно все же не соответствует финансовым потребностям и ожиданиям, озвученным развивающимися странами.

"Масштабы климатических проблем, как это видно из оценочных потребностей, связанных с национально определенными вкладами (NDC), которые составляют от 5,1 до 6,8 триллионов долларов США до 2030 года, подчеркивают необходимость более амбициозного подхода к финансированию. Поэтому мы призываем всех заинтересованных сторон продолжать стремиться к значительному увеличению глобального климатического финансирования для преодоления этих пробелов и удовлетворения неотложных потребностей развивающихся стран", - добавил он.

По словам Аль-Джассера, необходимость увеличения инвестиций в адаптацию к изменениям климата и повышение устойчивости отражает значительную долю обязательств по климатическому финансированию, направленных на эти области.

"Для справки, с момента проведения COP27 Группа ИБР одобрила более 5,5 миллиарда долларов США на критически важные климатические проекты, из которых 47 процентов выделены на адаптацию к климатическим изменениям.

Подтверждение нашей приверженности Парижскому соглашению проявляется через согласование нашей деятельности и стратегических целей с фокусом на обеспечении справедливого и равного перехода для наших стран-членов, большинство из которых представляют Глобальный Юг. В этой связи Группа ИБР поддержала семь из четырнадцати инициатив председательства COP29, включая утверждение деклараций Азербайджана по следующим вопросам: призыв к перемирию на COP29, обязательства по глобальному энергохранилищу и сетям, декларация COP29 по "зеленым" цифровым инициативам, декларация COP29 о многосекторных действиях для устойчивых и здоровых городов и декларация COP29 по воде для климатических действий.

Необходимость совместных подходов и партнерства для решения климатических проблем отражается в нашем участии в высокоуровневых диалогах и паралельных мероприятиях с партнерами и многосторонними банками развития, направленных на поддержку Азербайджана и других стран-членов, сильно пострадавших от изменения климата, включая наше совместное объявление с многосторонними банками развития о выделении 120 миллиардов долларов США на климатическое финансирование для стран с низким и средним доходом к 2030 году", — отметил он.

Подписанные соглашения на COP29

Аль-Джассер добавил, что агентское соглашение по проекту "Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы", Рамочное соглашение по проекту "О технической помощи (гранте) между Правительством Азербайджанской Республики и Исламским банком развития по проекту строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы" имеют важное значение для продвижения совместных целей по развитию и борьбе с изменением климата.

"Конкретно проект по строительству магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы имеет ключевое значение для улучшения управления водными ресурсами и сельскохозяйственной продуктивности в регионе. Это соответствует целям улучшения продовольственной безопасности и продвижения устойчивого сельского хозяйства, что является важным аспектом адаптации к изменениям климата. Также Соглашение о предоставлении гранта подчеркивает нашу приверженность обмену знаниями и наращиванию потенциала. Содействуя техническому сотрудничеству между нашими странами-членами, мы можем обмениваться лучшими практиками и инновационными решениями для повышения сопротивляемости к климатическим изменениям и устойчивого развития", — отметил он.

Обязательства Исламского банка развития по увеличению климатического финансирования

Председатель Группы ИБР отметил, что на COP29 многосторонние развивающиеся банки объявили о прогнозах своих вкладов в борьбу с изменением климата в размере 170 миллиардов долларов США ежегодно к 2030 году, из которых 120 миллиардов будут направлены на страны с низким и средним доходом.

"В рамках совместного заявления, принятого на COP29, ИБР обязался предпринять несколько конкретных действий для поддержки амбициозных климатических результатов. В Группе ИБР мы установили амбициозную цель выделить 35 процентов от общего объема нашего финансирования на климатические проекты к 2025 году, при этом значительная часть средств будет направлена на адаптацию и устойчивость. В 2023 году 46 процентов общего объема одобренных проектов Банком были направлены на климатические инициативы, что демонстрирует крепкую и амбициозную приверженность низкоуглеродным и климатически устойчивым проектам. Мы полностью согласовали наши суверенные операции с целями Парижского соглашения, обеспечивая, чтобы наши финансовые потоки поддерживали низкоуглеродные и климатически устойчивые пути развития", — сказал Аль-Джассер.

Он отметил, что для внедрения инновационных финансовых инструментов через исламский финансовый рынок, ИБР продолжит использовать свою Рамочную программу устойчивого финансирования для выпуска "зеленых" и устойчивых сукуков, мобилизуя ресурсы для климатически ориентированных проектов.

"Мы активизируем наши усилия по предоставлению технической помощи и развитию потенциала наших стран-участниц для разработки и внедрения эффективных планов климатических действий. Кроме того, мы укрепим партнерства и сотрудничество с другими многосторонними банками развития, международными организациями и игроками частного сектора, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы и экспертизу для действий в области климата. Эти обязательства отражают нашу приверженность содействию значимым и трансформирующим изменениям в странах-участниках, поддерживая их усилия по достижению устойчивого развития и укрепления устойчивости в условиях изменения климата", — добавил председатель Группы ИБР.

Использование принципов исламского банкинга для борьбы с изменением климата

Аль-Джассер подчеркнул, что принципы исламского финансирования играют ключевую роль в борьбе с изменением климата и поддержке устойчивого развития.

"Это достигается через механизм распределения рисков, при котором финансовые транзакции подразумевают совместную ответственность за риски между кредитором и заемщиком. Кроме того, исламское финансирование акцентирует внимание на этических инвестициях, ориентированных на поддержку халяльных видов деятельности, которые не наносят вреда ни отдельным людям, ни обществу в целом. Важным аспектом является также принцип социальной справедливости, направленный на улучшение социального благосостояния и экономической справедливости, что способствует сокращению бедности и неравенства", - сказал он.

По словам Аль-Джассера, важно отметить, как Группа ИБР использует исламские финансовые ресурсы для эффективной борьбы с изменением климата и содействия устойчивому развитию.

"Основная деятельность Группы направлена на финансирование устойчивой инфраструктуры, что делает её лидером в области инвестиций, способствующих долгосрочному устойчивому развитию. В рамках этих усилий Группа ИБР финансирует проекты, такие как создание энергоэффективных зданий, улучшение систем общественного транспорта и разработку инновационных решений для управления водными ресурсами. Мы продолжаем активно направлять наши ресурсы на поддержку этих проектов, гарантируя, что они разрабатываются и реализуются в полном соответствии с принципами устойчивого развития. Эти интервенции стали возможными благодаря:

1. "Зеленому" сукуку, который является ключевым инструментом исламского финансирования, используемым ИБР для финансирования проектов, способствующих развитию возобновляемых источников энергии, "чистого" транспорта и других экологически чистых инициатив.

С помощью этого инновационного инструмента финансирования ИБР оказывает поддержку 57 странам-членам в достижении их целей по борьбе с изменением климата и устойчивому развитию. Эти выпуски сукука привлекли значительный капитал для проектов, оказывающих положительное воздействие на окружающую среду.

Используя "зеленые" сукуки, ИБР мобилизует средства для существенных инвестиций в возобновляемые источники энергии, устойчивое сельское хозяйство и другие экологически чистые инициативы. За последние пять лет в рамках нашей устойчивой финансовой структуры мы выпустили более 8 миллиардов долларов США, включая зеленые и устойчивые инвестиции в сукук, направленные на поддержку наших стран-членов. Некоторые проекты, финансируемые в рамках этой модели, включают региональный экспресс-поезд Сенегала Дакар — Международный аэропорт Блеза Дианя (AIBD) стоимостью 337 миллионов долларов США, строительство плотины Асаги Калекой мощностью 600 мегаватт для производства чистой энергии в Турции, а также строительство многочисленных солнечных электростанций с 200 000 крупными солнечными панелями в этой стране.

2. Государственно-частному партнерству (ГЧП). С помощью нашей модели финансирования ГЧП и консультационных услуг мы активно содействуем привлечению частных инвестиций в крупномасштабные климатические проекты. Это включает инициативы в области солнечной и гидроэнергетики, такие как масштабный проект Ben Ban Solar в мухафазе Асуан в Египте. Этот проект является одним из крупнейших солнечных энергетических комплексов в регионе и играет важную роль в продвижении устойчивой энергетики в Египте.

3. Наращиванию потенциала стран-членов посредством технической помощи. В ИБР мы активно предоставляем техническую помощь и поддержку в области обучения нашим странам-членам и финансовым посредникам с целью повышения знаний и навыков заинтересованных сторон. Это содействует разработке климатически устойчивых проектов и более широкому внедрению продуктов, способствующих достижению целей устойчивого развития. Например, в регионе Сахеля, охватывающем шесть стран Западной Африки, реализуются климатически устойчивые программы сельского хозяйства, которые включают важные компоненты, направленные на укрепление потенциала в области засухоустойчивых культур и водосберегающих решений.

4. Исламскому финансированию и климатической справедливости. Исламское банкинг-сообщество делает акцент на социальной справедливости и общественном благосостоянии, что способствует реализациям инициатив, соответствующих ЦУР, таким как искоренение бедности, улучшение образования и здравоохранения. Эти инициативы играют ключевую роль в обеспечении справедливого и честного перехода в контексте изменения климата. Группа ИБР активно работает над изучением путей справедливой и честной поддержки своих стран-членов, содействуя их экономическому росту и развитию, одновременно принимая меры по защите планеты", — пояснил он.

Видение ИБР по достижению Целей устойчивого развития

Аль-Джассер подчеркнул, что празднование 50-летнего юбилея ИБР в этом году стало важной вехой, позволяющей не только отметить значительные достижения Группы, но и обозначить планы на будущее, подтверждая приверженность организации обеспечению устойчивого развития в соответствии с национальными приоритетами стран-членов и ЦУР.

"С момента своего основания в 1975 году ИБР одобрил более 193,6 миллиарда долларов США на 12 078 операций. Этот выдающийся вклад был направлен на улучшение качества жизни и создание широкомасштабных позитивных изменений в странах-членах, а также на достижение долгосрочных и положительных результатов для сообществ. Наше видение ориентировано на устойчивость, инновации и инклюзивность. Мы активизируем усилия по укреплению продовольственной безопасности, стимулированию "зеленого" роста и содействию социально-экономическому развитию.

Например, наша Программа реагирования на продовольственную безопасность с общим объемом ассигнований в размере 10,54 миллиарда долларов США продолжает решать неотложные проблемы, одновременно наращивая долгосрочную устойчивость. Мы также стремимся содействовать развитию человеческого капитала. Только в прошлом году мы одобрили 420,59 миллиона долларов США на образование и 1,4 миллиарда долларов США на инициативы в области здравоохранения, включая программы трансформации в таких странах, как Индонезия и Таджикистан. Это в дополнение к 213,6 миллинонам долларов США на проекты по сокращению бедности и региональной интеграции. Кроме того, мы достигли 37 процентов доли климатического финансирования от общих обязательств, превысив целевой показатель в 35 процентов на 2025 год. Технологии и инновации также играют центральную роль в нашей стратегии", — сказал председатель группы ИБР.

Он отметил, что посредством таких инициатив, как Программа сотрудничества по развертыванию технологий и партнерств с мировыми лидерами в области технологий, ИБР преодолевает цифровые разрывы и способствует инклюзивности.

"В мае 2024 года Совет управляющих Исламского банка развития отметил 50-летие организации, приняв Эр-Риядскую декларацию. Эта историческая декларация не только подчеркивает наследие ИБР, но и подтверждает его идеалы, а также разъясняет стратегическое видение будущего банка. В ней изложены ключевые направления работы ИБР, такие как содействие экономическому сотрудничеству, инвестициям и взаимной торговле, а также мобилизация и эффективное направление финансовых ресурсов и других средств из стран-членов и извне, с целью стимулирования социального и экономического развития, повышения потенциала и реагирования на глобальные и локальные вызовы и кризисы. При этом банк активно использует инновационные инструменты, подходы и технологии.

Декларация также определяет стратегическое позиционирование Группы ИБР на арене сотрудничества Юг-Юг, укрепляя ее роль в содействии региональной интеграции, внутрипроизводственным инвестициям, взаимной торговле и обмене знаниями в сфере развития. Это включает развитие нормативной и институциональной среды, повышение потенциала и активную мобилизацию необходимых партнерств.

Мы остаемся верными своей миссии служить нашим странам-членам и всему человечеству. Отдавая приоритет устойчивой инфраструктуре, инклюзивному развитию и борьбе с изменением климата, мы стремимся продолжать вносить значимые изменения в жизнь сообществ по всему миру, максимизируя наш вклад в улучшение условий жизни", — заключил Аль-Джассер.

X: @Lyaman_Zeyn