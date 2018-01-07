Число сайтов в азербайджанском домене выросло на 18%

БАКУ /Trend/ - В национальной доменной зоне ".az" зарегистрировано 28 986 интернет-ресурсов, сообщает ресурс WHOIS.

По итогам 2017 года рост числа зарегистрированных интернет-ресурсов в доменной зоне ".az" составил 18 процентов.

Из общего числа зарегистрированных в доменной зоне сайтов 27 104 приходятся на интернет-ресурсы, зарегистрированные в домене первого уровня, что на 18,6 процента превышает показатель на начало прошлого года.

Наиболее популярным доменом второго уровня является ".com.az", где зарегистрированы 1098 сайта (рост на 6,3 процента). Третье место по популярности занимает домен ".edu.az" с 321 сайтом. По итогам 2017 года число зарегистрированных сайтов в домене ".edu.az" увеличилось на 31 процент.

Национальная зона ".az" официально начала функционировать 25 августа 1993 года. Стоимость регистрации домена ".az" составляет 20 манатов, во столько же обходится ежегодная стоимость технической поддержки.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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