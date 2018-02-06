Эксперты обнаружили новую угрозу для гаджетов на базе Android

6 февраля 2018 09:56 (UTC+04:00)

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вредоносный ботнет, атакующий устройства на базе операционной системы Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Bleeping Computer.

Сеть ботов нацелена на поиск открытых портов отладки. В их числе порт 5555, который используется одним из важнейших интерфейсов ОС Android Debug Bridge, предоставляющим доступ к важным функциям. Попадая на устройство, вирус использует его мощности для майнинга криптовалюты Monero.

Программа, прозванная ADB.miner, заимствует компоненты кода у ботнета Mirai, считающегося самым большим в мире.

По данным компании Qihoo 360, разрабатывающей антивирусное ПО, уже заражены более семи тысяч гаджетов, в основном, пользователей из Китая и Южной Кореи. Под угрозой оказались все виды устройств на базе Android — от смартфонов до телевизоров и другой "умной" техники.

В декабре специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вирус, который также добывает криптовалюту Monero, выводя из строя смартфоны. Как отметили в компании, заражение устройств происходит при переходе на рекламные сайты злоумышленников. Чаще всего это баннеры по установке антивирусов.

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