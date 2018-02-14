Студент БВШН примет участие в запуске спутника «Azerspace-2»

БАКУ /Trend/ - Студент Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Фардин Ватани примет участие в запуске и выводе на космическую орбиту спутника «Azerspace-2», став свидетелем важного события в современной истории Азербайджана.

Как говорится в сообщении, распространенном в среду, запуск «Azerspace-2», который станет уже третьим телекоммуникационным спутником Азербайджана, будет осуществлен в апреле этого года с космодрома Куру в Гвианском космическом центре, расположенном в департаменте Французская Гвиана.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов направил благодарственное письмо руководству ОАО «Азеркосмос» за приглашение и возможность принять участие в этом знаменательном событии, предоставленную студенту Высшей школы, а также пожелал достижения новых больших успехов. Фардин Ватани, чье присутствие при запуске спутника «Azerspace-2» состоится в рамках сотрудничества вуза и ОАО «Азеркосмос», учится на третьем курсе БВШН по специальности «Инженер-нефтяник». На вступительных экзаменах он набрал 690 баллов и является Президентским стипендиатом.

С запуском на космическую орбиту в 2013 году первого спутника Азербайджан стал полноправным членом международного космического клуба и начал успешно развивать космическую отрасль страны.

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