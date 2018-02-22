Azercell усовершенствовал услугу Azercell Plus Музыка

БАКУ /Trend/ - Лидер в отрасли мобильной связи страны Azercell Telecom, усовершенствовав для меломанов услугу Azercell Plus Музыка, предоставляет ее в пользование своих абонентов на выгодных условиях. Теперь абоненты Azercell могут заказывать услугу не на месяц, а ежедневно, а также прослушивать свыше 28 миллионов треков и создавать собственный плейлист.

Для подключения к услуге достаточно набрать код *701#YES и загрузить мобильное приложение, полученное по SMS, при этом абонент получает семь дней бесплатного доступа к услуге Premium. Услуга Azercell Plus Музыка предоставляется услугой Zvooq в системах Google Play и App Store. Следует отметить, что посуточная абонентская плата за услугу составляет 0,25 маната. Услуга Zvooq будет рассчитываться из трафика интернет-пакета, используемого абонентом.

Подключение к услуге посредством Azercell Plus имеет большое количество преимуществ. К ним относятся возможность пользования с посуточной оплатой, что означает экономию затрат на мобильные услуги, а также полную поддержку в режиме 24/7 службой обслуживания абонентов Azercell, возможность бескарточной оплаты и т.д.

В услуге Azercell Plus Музыка собраны различные плейлисты на любой вкус, жанр и настроение. С помощью этой услуги абоненты могут загружать свои любимые плейлисты и слушать их в любое время в офлайн-режиме.

Абоненты могут получить подробную информацию об услугах, тарифах и кампаниях, проводимых Azercell Telecom на официальном веб-сайте (azercell.com), в том числе обратившись в службу поддержки абонентов (офисы СП, действующие 24/7 Центры телефонного обслуживания – для абонентов «Sim-Sim» (012) 4904949/2002, для абонентов фактурной линии (012) 4905252/6565, E-mail: customercare@azercell.com; musterixidmetleri@azercell.com, а также в службу поддержки абонентов онлайн).

ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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