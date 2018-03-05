Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA (FOTO)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в шестой карьерной выставке, организованной Университетом ADA.

Ежегодная карьерная выставка университета ADA, предоставляет студентам возможность познакомиться с представителями различных направлений экономики, тем самым, способствуя началу их успешного сотрудничества и представлению молодых талантов потенциальным работодателям. В выставке принимают участие крупнейшие компании и организации Азербайджана, предлагая студентам и выпускникам университета ADA множество вариантов для трудоустройства и прохождения практики.

Принимая активное участие в экономической жизни Азербайджана, и являясь одним из крупнейших инвесторов не-нефтяного сектора страны, Bakcell вносит значительный вклад в развитие занятости среди молодежи – одного из приоритетных направлений развития экономики. В рамках шестой карьерной выставки университета ADA, Bakcell представила вакансии и возможности прохождения практики в департаментах продаж и маркетинга компании. Студенты и выпускники ADA также были ознакомлены с информацией о Bakcell и инновационном подходе к клиентам компании и предоставляемым продуктам и услугам. Благодаря этому, стенд мобильного оператора на карьерной выставке привлек большое внимание студентов.

Одна из основных стратегических задач Bakcell заключается в том, чтобы обеспечить молодых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news или www.bakcell.com/en/news (для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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