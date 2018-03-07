К 2020 году Китай планирует запустить экспериментальный базовый модуль космической станции

К 2020 году Китай рассчитывает запустить экспериментальный базовый модуль космической станции, сообщает сайт «Хуаньцюван». Об этом заявил член Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и главный конструктор Программы пилотируемой космонавтики Китая Чжоу Цзяньпин.

После запуска первого грузового космического корабля Китая "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль-1") и его успешной стыковки с лабораторией "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2"), проект космической лаборатории был успешно завершен. Таким образом, Китай вошел в эпоху космических станций.

Чжоу Цзяньпин заметил, что целью запуска экспериментального базового модуля является проверка ключевых технологий для строительства космической станции и повышение уровня космических технологий Китая. После этого Китай запустит два лабораторных модуля и осуществит их стыковку с экспериментальным базовым модулем.

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