В Джалилабаде открылся инновационный сервисный центр и магазин Bakcell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, продолжает расширять сеть своих дилерских магазинов и центров по обслуживанию клиентов в регионах страны, с целью сделать услуги и продукты компании еще ближе к абонентам. В рамках этой деятельности, в центре Джалилабада, по адресу улица Гуртулуш 70, был открыт полностью обновленный дилерский магазин и сервисный центр Bakcell (BakcellIM).

В обновленном центре BakcellIM представлен полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также последние модели мобильных устройств и аксессуаров, благодаря чему клиенты получили удобную возможность найти все необходимые услуги в одном месте.

«Bakcell старается сделать инновационные услуги и продукты компании более доступными не только для жителей Баку, но и для жителей других регионов Азербайджана. Джалилабад занимает особое место среди этих регионов, и мы делаем всё возможное, чтобы расширить нашу деятельность в этом районе», -отметил директор по продажам компании Bakcell Заур Байрамов.

Для обеспечения услуг самого высокого качества абонентам компании по всему Азербайджану, компания продолжит работать над расширением охвата своей телекоммуникационной сети, а также сети дилерских магазинов и центров по обслуживанию клиентов по всей стране.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Абшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиязань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности.

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