В Джалилабаде открылся инновационный сервисный центр и магазин Bakcell (ФОТО)

18 апреля 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, продолжает расширять сеть своих дилерских магазинов и центров по обслуживанию клиентов в регионах страны, с целью сделать услуги и продукты компании еще ближе к абонентам. В рамках этой деятельности, в центре Джалилабада, по адресу улица Гуртулуш 70, был открыт полностью обновленный дилерский магазин и сервисный центр Bakcell (BakcellIM).

В обновленном центре BakcellIM представлен полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также последние модели мобильных устройств и аксессуаров, благодаря чему клиенты получили удобную возможность найти все необходимые услуги в одном месте.

«Bakcell старается сделать инновационные услуги и продукты компании более доступными не только для жителей Баку, но и для жителей других регионов Азербайджана. Джалилабад занимает особое место среди этих регионов, и мы делаем всё возможное, чтобы расширить нашу деятельность в этом районе», -отметил директор по продажам компании Bakcell Заур Байрамов.

Для обеспечения услуг самого высокого качества абонентам компании по всему Азербайджану, компания продолжит работать над расширением охвата своей телекоммуникационной сети, а также сети дилерских магазинов и центров по обслуживанию клиентов по всей стране.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Абшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиязань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Bakcell выступает за достойную работу для всех и экономический рост
ИКТ 16 апреля 17:49
Bakcell представил выгодное предложение в рамках программы лояльности Ulduzum
ИКТ 12 апреля 13:14
Bakcell поддерживает инновации и развитие посредством КСО
ИКТ 9 апреля 17:25
Сервис Call Signature будет доступен в сети всех мобильных операторов Азербайджана
ИКТ 9 апреля 15:43
В Азербайджане зафиксированы факты нелегальной продажи Sim-карт
ИКТ 9 апреля 14:45
Участники программы AppLab познакомились с историей успеха молодого девелопера
ИКТ 3 апреля 15:51
Bakcell поддерживает проведение международного детского турнира по шахматам (ФОТО)
ИКТ 2 апреля 15:41
Bakcell поддерживает цели в области устойчивого развития
ИКТ 31 марта 09:47
Тысячи подарков от Bakcell и Xalq Bank
ИКТ 29 марта 15:11
Bakcell запускает очередной социальный проект
ИКТ 27 марта 19:30
Bakcell рекомендует своим абонентом воспользоваться сервисом TaxFree4U
ИКТ 19 марта 22:12
Работники Bakcell посетили общественный реабилитационный центр UAFA в Хачмазе (ФОТО)
ИКТ 16 марта 21:01
Мобильный оператор Азербайджана отсрочил запуск сервиса оплаты услуг паркинга
ИКТ 16 марта 10:25
Очередная кампания от Bakcell и Megafun
ИКТ 15 марта 17:30
Мобильный оператор Азербайджана применит новый метод активации Sim-карт
ИКТ 14 марта 17:44
Bakcell приняла участие в очередной карьерной выставке
ИКТ 12 марта 22:24
Компания Bakcell поддержала проведение выставки «Искусство, ремесло и предпринимательство» (ФОТО)
ИКТ 9 марта 17:29
Руководство Bakcell приняло участие в экспертных дискуссиях в Барселоне (ФОТО)
ИКТ 7 марта 16:28