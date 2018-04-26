Госфонд развития IT Азербайджана завершает прием заявок на участие в грантовом конкурсе

26 апреля 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тридцатого апреля завершается прием заявок на участие в шестом этапе конкурса в рамках грантовой поддержки IT-проектов Государственного фонда развития информационных технологий Азербайджана, сказали Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно решению наблюдательного совета Госфонда, отбор заявок стартовал первого марта текущего года.

По итогам проведенных ранее Фондом конкурсов число проектов составило 754, из которых 112 проектов получили грантовое финансирование.

Итоговое число претендентов в рамках шестого этапа конкурса будет обнародовано позже.

После завершения приема заявок, проекты пройдут двухэтапную оценку (первичную и комплексную экспертизу). Первичная экспертиза займет 15 рабочих дней, а комплексная - 20 рабочих дней. Окончательное решение по вопросу финансирования будет принято на уровне наблюдательного совета Госфонда.

На финансовую поддержку госфонда смогут также претендовать проекты, направленные на создание сетевой инфраструктуры, построенной на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и онлайн услуг.

Максимальная сумма гранта может составлять 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

Официальный курс на 26 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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