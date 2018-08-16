Государственный провайдер Узбекистана запустил через Кыргызстан альтернативный интернет-маршрут

16 августа 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создан новый трансграничный переход между сетями телекоммуникаций узбекского государственного провайдера АО «Узбектелеком» и кыргызского интернет-провайдера ООО «ЭлКат» на участке Кувасай (Ферганская область) – Кызыл-Кия (Баткентская область), сообщили в узбекской телекоммуникационной компании.

По данным АО «Узбектелеком», новый международный телекоммуникационный стык введен в коммерческую эксплуатацию 16 августа 2018 года.

Телекоммуникационный операторы двух стран подписали договор о взаимном присоединении сетей телекоммуникаций и предоставлении телекоммуникационных услуг.

АК «Узбектелеком» отмечает, что новый приграничный переход с компанией ООО «ЭлКат» откроет альтернативный маршрут для доступа в интернет, который будет проходить через территорию Кыргызстана.

Этот маршрут также позволит увеличить экспортный потенциал АК «Узбектелеком», предоставляя транзитные каналы связи в направлениях Афганистан и Туркменистан.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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