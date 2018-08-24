"Лаборатория Касперского": Азербайджан крайне важный для нас рынок (Эксклюзив)

24 августа 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является крайне важным рынком для "Лаборатории Касперского", сказал Trend вице-президент компании по связям с государственными органами Антон Шингарев.

"Мы в прошлом году договаривались о новой серии встреч в Баку. Структуры, с которыми будут проведены встречи, те же. Это [азербайджанская госкомпания] SOCAR, с которой мы будем рады усилить партнёрство. Ну и безусловно встречи с министерствами, за счёт которых мы видим азербайджанский рынок как крайне важный для нас. Это очень интересный рынок. С одной стороны он развит технологически, есть развитый индустриальный сектор. Плюс есть кадровый потенциал. В Баку очень хорошая математическая школа, ещё со времён бывшего союза", - сказал Шингарев.

"Лаборатория Касперского", по словам Шингарева, сотрудничает в том числе и с правоохранительными органами Азербайджана.

"Мы участвовали в нескольких расследованиях. Мы защищаем банки, финансовую систему Азербайджана. Потому что она страдает ровно от тех же угроз что и российская. Мы, например, помогали нескольким крупнейшим банкам, помогали полиции с расследованием угроз. Киберугроза сегодня - международная проблема. То есть это вовсе не означает, что киберпреступники будучи в Азербайджане, атакуют граждан страны и деньги там же обналичивают. Такого уже практически нет. Обычно это кросграничная преступность, угрозы одни и те же", - сказал Шингарев.

Самая важная и ключевая индустрия которая, как считает Шингарев требует тщательного подхода к обеспечинию надёжной защиты от киберугроз, это энергетика, простой которой парализует деятельность практически всех остальных сфер.

"Далее примерно в равных пропорциях - телекоммуникационный и финансовые секторы. Например банкомат не будет работать без телекома. Сегодня например в Баку все больше и больше людей платят картами и осуществляют бесконтактные платежи. Сектор телекоммуникации уязвим во всех странах и Азербайджан не исключение. Однако ситуация в Азербайджане получше чем во многих развивающихся странах. Потому что есть кадры, есть финансовые возможности и есть политическая воля которая позволяет всему этому развиваться", - сказал Шингарев.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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