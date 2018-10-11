Смена ключей безопасности ICANN не окажет ощутимого влияния на работу AzNET

11 октября 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Последствия смены ICANN криптографических ключей (KSK) призванных обеспечивать безопасность доменных имен (DNS) не окажет ощутимого влияния на работу интернет ресурсов Азербайджана, сказали Trend в компании Delta Telecom.

Как сказали в компании, важно чтобы поставщики интернет услуг правильным образом настроили свои сервера.

«Как известно протокол DNS работает двумя ключами ZSK и KSK. Если эти ключи правильным образом обновляются, а DNS сервера своевременно настраиваются, то маловероятно, что смена KSK может как-то сказаться в работе сайтов», - сказали в компании.

В свою очередь председатель интернет сообщества Азербайджана Галиб Гурбанов считает, что даже если произойдет сбой, то он будет не очень незначительный.

«Мы постоянно держим связь с ICANN и нас заверили, что повода для беспокойства нет», - сказал Гурбанов.

ICANN запустит процесс замены криптографических ключей 11 октября в 20:00 часов по бакинскому времени. Как сообщалось ранее, в течение 48 часов после обновления ключа, пользователи могут получать сообщения о невозможности доступа к некоторым ресурсам. В таком случае система может оповещать об ошибках «server failure» (SERVFAIL).

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они используются в системе расширения DNSSEC и отвечают за безопасность и целостность интернет-адресации. Смена ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.

Многие провайдеры в мире, в том числе и в Азербайджане в настоящее время готовы к этому процессу.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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