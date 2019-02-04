Загрузка новых SMART-карт электросчетчиков стала доступна в терминалах MilliÖN

БАКУ /Trend/ - Загрузка новых SMART-карт электросчетчиков ОАО «Азеришиг» стала доступна в терминалах MilliÖN, сказали Trend в понедельник в компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов).

Как сказали в компании, для загрузки SMART-карт в терминалах установлены дополнительные слоты.

«В ближайшее время слоты будут обозначены специальными стикерами, где будет указана информация о том, что они предназначены для загрузки новых SMART-карт. Терминалы с данной опцией в настоящее время доступны в тех местах, где установлены новые электросчетчики - в Баку, Гяндже и Лянкяране», - сказали в компании.

В настоящее время общее число терминалов MilliÖN достигает трех тыся. Терминалы предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и супермаркеты).

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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