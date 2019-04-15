В Азербайджане среди школьников пройдет Олимпиада LEGO Robotics

15 апреля 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Западно-Каспийский Университет проводит Олимпиаду по робототехнике LEGO среди школьников, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.

Цель межшкольной олимпиады по робототехнике, которую организует Университет, состоит в том, чтобы пропагандировать среди школьников инженерные специальности, а также инженерную робототехнику, востребованную на рынке труда, а также продемонстрировать практические работы школьников. Олимпиада пройдет на всемирно известном конструкторе робототехники LEGO (дом 3).

По условиям Олимпиады, школы, которые примут участие в Олимпиаде, могут быть представлены командой из одного-трех человек или одним школьником.

15-26 апреля команды должны подготовить роботов в технопарке Западно-Каспийского Университета.

Олимпиада состоится 27 апреля в 11:00 в здании Западно-Каспийского Университета, расположенного по адресу: улица Ахмада Раджабли, 3-й Параллель, 21.

На мероприятие приглашаются школьники, школьные коллективы.

Победителям будут вручены ценные подарки и сертификаты.

Для регистрации необходимо отправить номер школы, имя и фамилию учеников и контактный телефон на адрес: leki@wcu.edu.az

Основные даты:

Подготовка роботов: 15-26 апреля 2019 года.

День Олимпиады: 27 апреля 2019 года

Примечание: Подать заявку на участие можно до 26 апреля.

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