В Азербайджане среди школьников пройдет Олимпиада LEGO Robotics

БАКУ /Trend/ - Западно-Каспийский Университет проводит Олимпиаду по робототехнике LEGO среди школьников, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.
Цель межшкольной олимпиады по робототехнике, которую организует Университет, состоит в том, чтобы пропагандировать среди школьников инженерные специальности, а также инженерную робототехнику, востребованную на рынке труда, а также продемонстрировать практические работы школьников. Олимпиада пройдет на всемирно известном конструкторе робототехники LEGO (дом 3).
По условиям Олимпиады, школы, которые примут участие в Олимпиаде, могут быть представлены командой из одного-трех человек или одним школьником.
15-26 апреля команды должны подготовить роботов в технопарке Западно-Каспийского Университета.
Олимпиада состоится 27 апреля в 11:00 в здании Западно-Каспийского Университета, расположенного по адресу: улица Ахмада Раджабли, 3-й Параллель, 21.
На мероприятие приглашаются школьники, школьные коллективы.
Победителям будут вручены ценные подарки и сертификаты.
Для регистрации необходимо отправить номер школы, имя и фамилию учеников и контактный телефон на адрес: leki@wcu.edu.az
Основные даты:
Подготовка роботов: 15-26 апреля 2019 года.
День Олимпиады: 27 апреля 2019 года
Примечание: Подать заявку на участие можно до 26 апреля.
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