Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)

11 сентября 2019 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет таможни Азербайджана подписал в Баку протокол о намерениях с китайской компанией Huawei, сообщает Trend со ссылкой на комитет.

Документ подписали первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов и глава Huawei Tech. Azerbaijan Лу Джанлин.

Целью подписания протокола о намерениях является оказание взаимной поддержки по внедрению информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций, сетевого оборудования, технологических инноваций.

По словам Гусейнова, госкомтаможни уделяет особое внимание реализации инновационных проектов для обеспечения удобств и безопасности граждан.

Он добавил, что предпринимаются важные шаги для применения IT-технологий в работе комитета.

В свою очередь заместитель председателя Игбал Бабаев выразил надежду, что подписанный с Huawei протокол о намерениях создаст условия для использования IT-технологий в таможенной сфере.

Huawei Technologies Co. Ltd. - одна из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникаций, основанная в 1987 году.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
  • Таможня Азербайджана внедряет инновационные технологии (ФОТО)
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