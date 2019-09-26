За семь месяцев спутник “Azerspace-2" принес Азербайджану доход в $14,1 млн

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего года коммерческая эксплуатация спутника “Azerspace-2" принесла Азербайджану доход в $14,1 миллиона, сообщает в четверг Trend.
Сегодня минул год со дня запуска на орбиту третьего спутника Азербайджана - "Azerspace-2" .
Телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" был успешно запущен 26 сентября 2018 года (по бакинскому времени) с космодрома во Французской Гвинее - Гвианского космического центра.
В последующие месяцы спутник был выведен на постоянную орбитальную позицию, и успешно протестирован.
В январе текущего года управление спутником было полностью передано «Азеркосмос» и с февраля началась коммерческая эксплуатация телекоммуникационного спутника.
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