За семь месяцев спутник “Azerspace-2" принес Азербайджану доход в $14,1 млн

26 сентября 2019 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего года коммерческая эксплуатация спутника “Azerspace-2" принесла Азербайджану доход в $14,1 миллиона, сообщает в четверг Trend.

Сегодня минул год со дня запуска на орбиту третьего спутника Азербайджана - "Azerspace-2" .

Телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" был успешно запущен 26 сентября 2018 года (по бакинскому времени) с космодрома во Французской Гвинее - Гвианского космического центра.

В последующие месяцы спутник был выведен на постоянную орбитальную позицию, и успешно протестирован.

В январе текущего года управление спутником было полностью передано «Азеркосмос» и с февраля началась коммерческая эксплуатация телекоммуникационного спутника.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОАО "Азеркосмос" объявило о проведении опроса котировок
Бизнес 23 сентября 10:37
Азеркосмос подписал контракт с африканской компанией Intersat
Бизнес 19 сентября 18:31
МИД Азербайджана: Вырублена лесная полоса вокруг "Исабулагы" (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 9 августа 20:45
Азербайджан стал больше зарабатывать на экспорте спутниковых услуг
Экономика 30 июля 14:05
"Азеркосмос" выручил 21,2 миллиона долларов за первое полугодие
Экономика 23 июля 14:54
Определены победители конкурса по созданию спутниковой модели CanSat 2019
Общество 2 июля 16:58
Лента новостей
Известная российская актриса приняла ванну из нефти и приготовила долму в Хыналыге (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 12:46
За девять месяцев прошлого года в Азербайджане было произведено 79,3 тысячи тонн хлопка-сырца
Бизнес 12:37
С 2020 года почти все автобусы в Баку перейдут на карточную систему оплаты за проезд
Общество 12:30
Транспортный обменный центр «Кёроглу» в Баку будет введен в строй в течение недели
Общество 12:27
Бракоразводный процесс Зюмрюд Ягмур и Фуада Гахраманлы отложен
Общество 12:15
Вице-премьер: Граждане Азербайджана с большей верой смотрят в будущее
Политика 12:12
Бактрансагентство: Услугами Транспортного обменного центра «Кёроглу» будет пользоваться порядка 270 тысяч человек
Общество 12:08
Оперативное и качественное обслуживание клиентов от Nar
ИКТ 12:07
В Пакистане произошло сильное землетрясение
В мире 12:06