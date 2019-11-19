У соцсети Facebook появился потенциальный конкурент

БАКУ /Trend/ - Сооснователь сервиса Wikipedia Джимми Уэйлс создал новую платформу для социальных сетей WT:Social — потенциального конкурента Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и других платформ, сообщает Trend во вторник со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сервис будет работать без рекламы. Основываясь на работе сайта Wikipedia, монетизация новой сети также будет осуществляться через пожертвования.

Джимми Уэйлс объясняет концепцию тем, что пользователи устали от умных алгоритмов и рекламных бизнес-моделей, существующих в социальных сетях, поэтому готовы платить за альтернативу. По его словам, пример Netflix и Spotify является доказательством того, что новое поколение пользователей готово платить за "значимый" контент.

Отметим, что на сегодня Facebook является доминирующей платформой с 1,5 миллиарда активных ежедневных пользователей.

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