В селах и населенных пунктах Абшерона реконструируется телекоммуникационная инфраструктура

23 ноября 2019 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В селах и населенных пунктах Абшеронского района вновь реконструируется телекоммуникационная инфраструктура в рамках Абшеронской телекоммуникационной службы, сообщает Trend со ссылкой на ООО “Азтелеком”.

Находящийся в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий общество с ограниченной ответственностью (OOO) "Азтелеком" реализует ряд проектов с целью развития информационно-коммуникационных технологий в регионах, реконструкции и модернизации инфраструктуры, удовлетворения спроса на услуги. В рамках этих проектов предусматривается внедрение высококачественного и конкурентоспособного оборудования в соответствии с международными стандартами.

По словам директора департамента компании Джабраила Гусейнова: “Азтелеком реализует проекты с применением новых технологий в регионах, расширяет охват. В рамках проекта на территории Абшеронского района проводятся работы по реконструкции. Наша цель - не только предоставить качественные услуги нашим клиентам, но и увеличить их ассортимент”.

Проект ГПОС (Гигабитная пассивная оптическая сеть) разработан с учетом спроса на телефонную связь центральных и новых жилых массивов Абшеронского района. На основе проекта в поселке Мехдиабад установлен оптический распределительный шкаф для вновь построенных домов и проложен волоконно-оптический кабель емкостью около 8 тысяч метров для внутренней линии связи на 600 абонентов. В настоящее время гражданам предоставляется интернет и телефонная связь.

Отметим, что ООО Азтелеком было основанно как производственное объединение телефонной связи в августе 1992 года с целью обеспечения всех регионов телекоммуникационными услугами. Учитывая многочисленные запросы и потребность жителей региона в интернет-услугах, в 2004 году был создан интернет провайдер "Азтелеком". Сегодня, с целью обеспечения комфорта населению проводятся различные мероприятия и проекты по предоставлению услуг широкополосного интернета в регионах республики, включая и отдаленные села.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иранская авиакомпания начнет полеты в Узбекистан с декабря
Бизнес 18 ноября 11:04
Азербайджан вошел в десятку лучших в конкурсе по робототехнике
ИКТ 1 ноября 12:09
Aztelekom закупил оборудования IPTV и модемы LTE
ИКТ 31 октября 16:50
Заседание Апелляционного совета частично удовлетворил жалобу "Avand Company"
ИКТ 29 октября 14:52
Азербайджан расширяет международные связи в сфере ядерных исследований
ИКТ 26 октября 15:29
Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
ИКТ 22 октября 17:11
Лента новостей
Главный ортодоксальный раввин Гудса сефарди выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 16:54
Советник Президента ОАЭ по судебным и религиозным вопросам выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 16:17
Фикрет Садыхов - Подобные форумы полностью отвечают интересам России и Азербайджана
Политика 16:16
Первый вице-спикер парламента Египта поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 16:09
Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
Интересное 16:05
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины
Политика 16:02
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию Абшеронского магистрального канала
Политика 15:59
В американском издании News Blaze опубликована статья о вынужденных переселенцах из Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 15:43
Вице-премьер: Азербайджан может удвоить поставки сельхозпродукции в Россию
Бизнес 15:37