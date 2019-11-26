AzInTelecom удостоен стандарта системы управления услугами информационных технологий

26 ноября 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ООО AzInTelecom, действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, удостоено стандарта системы управления услугами информационных технологий ISO/IEC 20000-1:2018, сообщает Trend со ссылкой на компанию AzInTelecom.

Было объявлено, что результаты независимого аудита, проведенного компанией DNV GL, норвежской сертификационной службой, соответствуют новым стандартам 2018 года.

AzInTelecom впервые получил сертификат ISO / IEC 20000-1: 2011 в 2016 году. Это, в свою очередь, является индикатором адаптации к процессам и тенденциям в мире за короткий период времени.

Данный сертификат является стандартом соответствия уровня обслуживания по организации услуг облачного провайдера Azcloud при международном голосовом трафике (VoIP) и дата-центре, обмениваемых между Азербайджаном и зарубежными странами.

Получение сертификата ISO / IEC 20000-1: 2018-это показатель безопасности внутренних процессов, правильного управления и постоянного совершенствования.

Сертификат сам по себе формирует культуру непрерывного совершенствования, что приводит к повышению качества систем IT-услуг.

Отметим, что ранее ООО "AzInTelecom" было удостоено сертификатов соответствия международным стандартам ISO 27001:2013 и TIER III.

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