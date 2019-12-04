AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)

4 декабря 2019 14:33 (UTC+04:00)

Магистральный интернет провайдер, соединяющий Азербайджан со всемирной сетью интернета - компания AzerTelecom с 3-6 декабря представляет программу “Azerbaijan Digital Hub” по преобразованию Азербайджана в Региональный Цифровой Центр на Baku Tel 2019 - 25-ой Юбилейной Азербайджанской Международной Выставке Телекоммуникаций, Инноваций и Высоких Технологий, проводимой в Баку.

Согласно заявлению Генерального директора компании AzerTelecom Фуада Аллахвердиева, во время выставки представляется информация о реализованных проектах в рамках реализации этапов программы. “С 2018 года AzerTelecom начал реализацию программы “Azerbaijan Digital Hub” по превращению Азербайджана в Региональный Цифровой Центр для регионов Кавказа, СНГ, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и близлежащих регионов. Программа, состоящая из 3 этапов предполагает построение магистральной инфраструктуры, превращение Баку в Точку Обмена Интернет-Трафиком, построение в Азербайджане крупного Дата Центра и в целом формирование цифровой экосистемы. В данный момент мы находимся на первом этапе по формированию магистральной инфраструктуры, и осуществляем проекты, как внутри страны, так и за ее пределами. Построение магистральной инфраструктуры за пределами страны включает в себя проведение магистральной фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азией. Транскаспийский проект, состоящий их двух маршрутов – Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан проходя через Азербайджан сформирует Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией. Недавно также с участием нашей компании был создан Консорциум государственно-частного сектора с целью усиления позиций Азербайджана как Цифрового Хаба в регионе, и мы проводим работу в рамках Консорциума по расширению применения цифровых технологий в различных сферах деятельности” – заявил Фуад Аллахвердиев.

Отметим, что на выставке также было представлено лого программы Azerbaijan Digital Hub.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью.

Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.

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  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
  • AzerTelecom представляет программу Azerbaijan Digital Hub на выставке Baku Tel (ФОТО)
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