В Азербайджане выросло производство компьютеров

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в сфере производства компьютеров, электронных и оптических устройств, электрического оборудования в Азербайджане произведено продукции на 276,8 миллиона долларов.

Как передает в четверг Trend, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1,1 процента.

По соотношению к отчетному периоду прошлого года производство устройств для измерения, проверки расхода и уровня жидкости увеличилось на 41,5 процента, а автоматических устройств и аппаратов для регулирования и управления - на 38,8 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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