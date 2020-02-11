Узбекистан наладит сотрудничество с Малайзией в области кибербезопасности

БАКУ/Trend/ - В столице Малайзии состоялась встреча посла Узбекистана Равшана Усманова с директором Национального агентства по кибербезопасности Малайзии (NACSA) Шахом Нури ибн Мохаммедом Заином, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Малайзия является одним из ведущих государств мира в сфере защиты систем, сетей и программных приложений в киберпространстве. Согласно Глобальному индексу кибербезопасности Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН, страна занимает 8-ое место в мире среди 175 государств и 2-ое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Сингапура.

Директор Агентства высоко оценил предпринимаемые в Узбекистане шаги в данном направлении. С его слов, особое внимание заслуживает то, что за очень короткий период страна смогла улучшить свою позицию в глобальном рейтинге МСЭ ООН и подняться с 93-го на 52-ое место.

Заин отметил важность и актуальность развития этой сферы на фоне осуществляемых реформ в стране по внедрению электронного правительства, онлайн банкинга и финансирования, цифровой экономики и других.

По итогам переговоров стороны договорились рассмотреть возможность налаживания сотрудничества NACSA с соответствующими министерствами и ведомствами Узбекистана путем подписания двусторонних документов, организации взаимных визитов, обмена передовым опытом и проведения тренингов по повышению квалификации узбекских IT-специалистов.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)