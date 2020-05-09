Непал заинтересован в применении модели азербайджанской системы ASAN xidmət

ИКТ 9 мая 2020 10:37 (UTC+04:00)
Непал заинтересован в применении модели азербайджанской системы ASAN xidmət

БАКУ/Trend/ - Непал заинтересован в применении модели ASAN xidmət внутри страны, сообщает Trend со ссылкой на Службу.

По данным источника, в 2019 году премьер-министр Непала посетил Азербайджан в рамках Саммита Движения неприсоединения. Он отметил, что в центрах Службы ASAN xidmət различными государственными органами предоставляются более 320 услуг.

Он также отметил, что в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги по созданию электронного правительства и в качестве примера привел направление ASAN Visa, которое способствует более прогрессивному развитию туристической отрасли.

Также было подчеркнуто, что применение модели ASAN xidmət в Непале в рамках государственно-частного партнерства может способствовать развитию экономики страны.

Создание надежной платформы электронного управления будет способствовать расширению национальной экономики, тем самым способствуя эффективному управлению социальными процессами в стране.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev

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