ЮНЕСКО и Туркменистан будут совместно реализовать проекты в цифровой сфере

БАКУ /Trend/ - Туркменистан может принять участие в реализации проектов ЮНЕСКО, связанных с цифровыми технологиями, сообщает Trend со ссылкой на газету «Золотой век».

Сообщается, что об этом было сказано в ходе видеоконференции с представителями Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО).

Таким образом, представители ЮНЕСКО пригласили туркменскую сторону принять участие в реализации ряда проектов, связанных с цифровыми технологиями.

Сообщается, что в ходе встречи стороны выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества. В частности, были обговорены приоритетные направления двустороннего партнёрства.

Также сообщается, что стороны придают особое значение наращиванию сотрудничества в таких направлениях, как образование, наука, инновационные технологии, охрана и реставрация исторических и архитектурных памятников. В частности, уделяется внимание реализации перспективных научных и образовательных проектов.

Отметим, что ранее, 11 мая 2020 года, Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили реализацию и мониторинг Целей устойчивого развития (ЦУР) в стране.

Также напомним, что стороны подписали Рамочное соглашение о создании целевого фонда Туркменистан-ЮНЕСКО 16 июля 2015 года. Согласно этому документу, поддержание мира, налаживание межкультурного диалога, развитие образования, сохранение культурного наследия и сближение культур является основными направлениями сотрудничества.

(Автор: Джейла Алиева.)

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