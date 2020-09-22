В Госкомитете таможни Азербайджана состоялась совещание по модернизации профильных услуг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось онлайн-совещание по реализации проекта таможенного управления Кореи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК).

По данным комитета, в мероприятии приняли участие начальник Главного управления технологических инноваций и статистики ГТК Азербайджана Тамкин Халилов, начальник Управления международного сотрудничества ГТК Дилавар Фарзалиев, консультанты по информационно-коммуникационным технологиям департаментов новых технологий и глобальных проектов таможенного управления Кореи, а также представители соответствующих структурных подразделений Госкомитета.

Отмечается, что на заседании был обсужден упомянутый проект, изучены возможности дальнейшего сотрудничества с корейской стороной. Советник по информационно-коммуникационным технологиям департамента новых технологий Корейского таможенного управления Сеунгхо Бэ отметил, что корейская таможенная служба ежегодно реализует проект в этом направлении, анализируя состояние исполнения бизнес-структур таможенных органов различных стран, диагностирует лимиты таможенной электронной системы и рекомендует пути ее развития. Также было отмечено, что к проекту, который будет реализован в Корее в 2022 году, намерен присоединиться и Азербайджан.

Было подчеркнуто, что Корейское таможенное управление поручило эту работу группе независимых специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, а не государственному органу в целях соблюдения прозрачности. Ожидается, что исследования специалистов, стартовавшие 14 сентября продлятся месяц. В связи с этим с 21 сентября в течение недели в Государственном таможенном комитете Азербайджана будут организованы онлайн-интервью.

Начальник Главного управления технологических инноваций и статистики ГТК Тамкин Халилов поблагодарил консультантов департаментов новых технологий и глобальных проектов Корейского таможенного управления за сотрудничество с таможенной службой Азербайджана. Он отметил, что проекты по информационным и коммуникационным технологиям находятся в ряду основных стратегических направлений в Государственном таможенном комитете Азербайджана. Было отмечено, что основными направлениями являются упрощение таможенных процедур, облегчение торговли, подача электронной таможенной декларации с применением безбумажных технологий.

Халилов также проинформировал участников совещания об основных принципах и значении электронного правительства в Азербайджане, отметив, что в настоящее время на портале Электронного правительства Государственный таможенный комитет предоставляет 16 услуг, а также осуществляет обмен информацией с 14 госструктурами.

По итогам встречи, были обсуждены мероприятия по дальнейшему совершенствованию единой автоматизированной системы управления таможенной службой и было отмечено, что комитет заинтересован в реализации новых проектов в сфере ИКТ в будущем.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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