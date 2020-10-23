Армянские провокации препятствуют развитию ИКТ всего региона – Рамин Гулузаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международного мероприятия ITU Virtual Digital World 2020, при совместной организации Международного союза электросвязи (МСЭ) и руководства Вьетнама, прошел круглый стол на уровне министров. Онлайн-мероприятие, в котором приняли участие официальные лица сферы ИКТ из ряда стран-членов МСЭ, было посвящено роли цифровых технологий в период пандемии и постпандемии COVID-19. Об этом Trend сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Мероприятие началось с выступления генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао, министра информации и связи Вьетнама Нгуен Мань Хунга и директора Бюро радиосвязи МСЭ Марио Маниевича.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде принял участие в круглом столе. В своем выступлении он подробно рассказал о проделанной в нашей стране работе по борьбе с COVID-19 и минимизации воздействия пандемии.

Рамин Гулузаде отметил, что в период пандемии граждане также были обеспечены качественными транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, а также интернета и мобильной связи. Устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры была повышена в соответствии со спросом.

Министр подчеркнул, что государственные структуры создали новые информационные системы, а также специальные веб-сайты, мобильное приложение, используемое в качестве системы уведомлений граждан, и систему отслеживания зараженных людей. Он рассказал, что в период пандемии в сфере образования мы начали реализацию проекта Connected Schools и с целью оказания услуг видеоконференции структурам внедрение проекта Connected Government.

Рамин Гулузаде заявил, что в настоящее время Азербайджан борется на двух фронтах: с пандемией и военной агрессией Армении. Он также добавил, что из-за недавних военных провокаций Армении телекоммуникационная и ИКТ инфраструктура в нескольких регионах Азербайджана была либо полностью разрушена, либо серьезно повреждена. За последние дни в результате этой агрессии 63 мирных жителя Азербайджана, в том числе дети, были убиты, 293 гражданских лиц получили ранения.

В заключение министр отметил, что, несмотря на все эти трудности, правительство Азербайджана продолжит свои усилия по расширению стратегий развития.

(Текст: Кямаля Сеидова.)