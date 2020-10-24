Главы Facebook и Twitter дадут показания Сенату США 17 ноября из-за статьи о сыне Байдена

Главы компаний Twitter и Facebook Джек Дорси и Марк Цукерберг согласились дать показания перед юридическим комитетом Сената США 17 ноября в связи с блокировкой в социальных сетях публикации газеты New York Post о переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов Джозефа Байдена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, юридический комитет в четверг вызвал в суд для дачи показаний Цукерберга и Дорси. В пятницу вечером комитет объявил, что главы компаний явятся на нее добровольно.

Twitter и Facebook ранее ограничили распространение на своих платформах материала New York Post о переписке Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Одно из писем датировано 17 апреля 2015 года, оно было направлено Хантеру Байдену через год после его включения в состав правления Burisma. Пожарский в этом письме благодарил Хантера Байдена за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента. В другом послании, датированном маем 2014 года, Пожарский спрашивал совета Байдена-младшего по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.

Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой украинской компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джозефа Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп в свете публикации New York Post обвинил Байдена во лжи и причастности к коррупции. По словам республиканца, "неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью". Трамп назвал Байдена "коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на пост президента".