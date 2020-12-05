Специальное предложение для волонтеров!

БАКУ/Trend/ - По инициативе Общественного объединения «Региональное развитие» волонтерам будет представлена скидка от Azercell.

В связи с провозглашением 2020 года в нашей стране «Годом волонтеров» соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики ООО «Azercell Telecom» осуществляет свой особый вклад. Ведущий оператор мобильной связи страны по инициативе Общественного объединения «Региональное развитие» предлагает скидку, которая позволит волонтерам говорить между собой на более выгодных условиях и пользоваться большим объемом интернета. Это специальное предложение направлено на поощрение добровольческой деятельности волонтеров.

Согласно данному предложению, волонтерам ежемесячно предоставляется 600 минут внутритарифного разговора и 6 ГБ интернет-трафика. В то же время, в рамках тарифа они получают дополнительный трафик в 6 ГБ для использования цифровых приложений Azercell Zvuk, ivi, Bookmate, Busuu. Помимо этого, волонтеры, которые воспользуются этим предложением, также смогут использовать бесплатный чат в социальных сетях (WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Telegram и Twitter). Ежемесячная абонентская плата в рамках специального предложения составляет 6,3 маната. Подключиться к тарифу можно, отправив ключевое слово «G9» на номер 7575 или набрав *750*4*09#YES.

Специальное предложение предназначено для всех абонентов Azercell с предоплатной системой платежа, занимающихся волонтерской деятельностью в Азербайджане. Чтобы воспользоваться данной скидкой, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Общественного объединения «Региональное развитие» по ссылке www.riib.az, где также можно получить подробную информацию о процедуре подключения и узнать прочие детали специального предложения. Кроме этого, волонтеры могут использовать приложение Azercell «Kabinetim», чтобы управлять своими тарифным планом и быть в курсе всех новшеств компании.

Ведущий сотовый оператор страны Azercell Telecom всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие молодежи, и реализует различные проекты в этом направлении. Мы верим, что специальное предложение, подготовленное Azercell в качестве особого подарка к «Году волонтеров», внесет свой вклад в высокую оценку работы волонтеров, которые безвозмездно помогают людям, а также будет стимулировать это движение в стране.