Азербайджанская ИТ компания планирует расширить сотрудничество с госструктурами
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Эксклюзив! Воспоминания организатора Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше Захида Аббасова: Во время исполнения Зейнаб Ханларовой пошел ливень (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Если руководство Армении не в силах контролировать незаконные вооруженные формирования, то это их проблема
Президент Ильхам Алиев: Миротворческие силы занимаются гуманитарной деятельностью, хотя в заявлении эта функция не закреплена
Рафиг Новрузов удостоен Европейским орденом "Чести" и титулом "Посол науки и мира" со стороны ООН (ФОТО)
SOCAR Turkey R&D and Innovation Co. обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI
В Азербайджане в 2021 году предусмотрено увеличение финансирования дефицита госбюджета за счет внутренних заимствований
Для предпринимателей, занимающихся пассажироперевозками, предусмотрены льготы - Госслужба автомобильного транспорта
Историческая победа Азербайджана позволила соотечественникам, удерживаемым в заложниках, обрести свободу - Госкомиссия (ФОТО)
Мы станем свидетелями исторического события - народный артист Рамиз Гулиев о фестивале "Хары бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию мугамного искусства – народный артист Мурад Гусейнов
Значительная часть сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлась на вторичный рынок
В Азербайджане в прошлом году были обеспечены средствами реабилитации 262 инвалида Карабахской войны
Восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана будет осуществляться в четыре этапа - министр
Группировка МЧС России обезвредила 25 противопехотных мин на территории Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
В исполнительных властях Азербайджана создаются отделы по работе с участниками Отечественной войны и семьями шехидов - Указ
В Азербайджане по итогам 2020 года большинство операций по ценным госбумагам пришлось на первичный рынок
Предприниматели будут штрафоваться за нарушение правил по закупке полиэтиленовых пакетов - минэкологии Азербайджана
Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды фестиваля "Пять континентов" в Венесуэле