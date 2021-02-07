В США предложен законопроект, упрощающий ведение судебных дел против онлайн платформ

Новый законопроект, предлагаемый Демократической партией США, упростит порядок подачи судебных исков для жертв онлайн преследований в отношении платформ социальных сетей, которые размещают оскорбительный или вредоносный контент. Так называемый «Закон о безопасных технологиях» внесет поправки в закон, защищающий онлайн платформы от ответственности за публикации их пользователей, передает Trend со ссылкой на CNBC.

Предлагаемые изменения в закон об Интернете 1996 года не обязательно приведут к более успешному ведению судебных дел относительно онлайн платформ, но они, по крайней мере, дадут больше шансов для подачи иска в суд. В нынешней ситуации, когда пользователи социальных сетей или объекты преследований пытаются подать в суд на онлайн платформы за размещение вредоносного контента или удаление их собственных публикаций, дела быстро прекращаются, поскольку платформы обладают полным иммунитетом от ответственности.

Вместо этого предлагаемые поправки определят конкретные случаи, когда данный иммунитет невозможно будет применить.

Например, платформы могут нести ответственность в соответствии с предложением о размещении рекламы или других форм платного контента, нацеленного на уязвимых потребителей с помощью мошенничества или мошеннических продуктов. Это также позволит жертвам преследования и запугивания требовать ответственности от платформы, если они будут считать, что сайты напрямую способствовали нанесению ущерба. Семьи, подавшие иски о неправомерной смерти близких, также смогут попытаться привлечь платформы к ответственности, если посчитают, что последние сыграли в этой смерти определенную роль. Кроме того, поправки будут стремиться обеспечить, чтобы правоохранительным органам в области гражданских прав не препятствовали меры защиты платформ.

Один из аспектов законопроекта может особенно навредить Facebook, который в 2018 году признал, что он «слишком медленно предотвращает распространение дезинформации и негатива» на платформе.

Законопроект отличается от других предложений, уже внесенных в Сенат. Закон о безопасных технологиях открывает возможности судебного преследования платформ за размещение определенных типов контента.

Однако законопроект уже сталкивается с некоторым сопротивлением даже со стороны прогрессивной группы цифровых прав Fight for the Future. Группа заявила, что разделяет обеспокоенность законодателей по поводу вероятности реального ущерба от онлайн платформ, но не будет поддерживать законопроект из-за того, что он еще несовершенен.

(Редактор: Надир Насиров)