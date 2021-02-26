Азербайджан совместно с Турцией сформирует будущее игровой индустрии стран

БАКУ/Trend/ - Впервые в Азербайджане шестого марта 2021 года в игровом секторе состоится региональная конференция под названием Game Dev.

Как сообщила Trend основатель компании Game Tech Azerbaijan Фидан Рустамли, организаторами конференции являются Game Tech и крупнейший в Турции центр акселерации и инкубации игр Game Factory.

Она отметила, что конференция основана на формировании будущего игровой индустрии наших стран, а также решения проблем этой отрасли.

"Кроме развития игрового сектора, мы рассмотрим ряд вопросов дальнейшего нашего сотрудничества в области обмена опытом и мнениями, внедрения технических и инновационных решений с зарубежными региональными игроками этой сферы", - добавила она.

Рустамли отметила, что на мероприятии примут участие спикеры таких компаний гигантов, как Google, Oculus, Microsoft, Ubisoft и ряда других.

"Наряду с техническими инновациями мы рассмотрим вопросы инвестиционных возможностей и потенциала развития игрового сектора Азербайджана", - подчеркнула основатель Game Tech.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev