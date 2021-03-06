Уязвимость ПО Microsoft представляет серьезную угрозу - пресс-секретарь Белого дома

Уязвимость, обнаруженная в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft, продолжает представлять собой серьезную активную угрозу, которой могут воспользоваться хакеры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во вторник Microsoft представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.