Увеличилось количество высших учебных заведений, присоединившихся к Азербайджанской Образовательной Сети

БАКУ/Trend/ - Увеличилось количество высших учебных заведений, подключенных к Азербайджанской Образовательной Сети, крупнейшей внутренней образовательной сети страны. Таким образом, количество вузов в сети и их филиалов по стране достигло 33.

Все высшие учебные заведения, подключенные к единой интранет-сети, обеспечиваются такими услугами, как высокоскоростной и фильтрованный Интернет, IP-телефония, видеоконференцсвязь и техническая поддержка. Кроме того, что наиболее важно, получив доступ к крупнейшей в Европе международной академической сети GEANT, эти высшие учебные заведения получили возможность воспользоваться научно-исследовательским потенциалом этой сети.

GEANT – это общеевропейская электронная научно-образовательная сеть, объединяющая в себе академические и научные учреждения Европы на уровне ИКТ-сетей. Являющаяся крупнейшей в мире научно-исследовательской сетью, GEANT охватывает 38 национальных образовательных и исследовательских сетей, представляющих разные страны. Возможностями проекта GEANT, финансируемой Европейской комиссией, в настоящее время пользуются свыше 50 млн пользователей в 10 000 научно-исследовательских учреждениях по всей Европе. Сеть GEANT предоставляет всем участникам возможность собраться вместе для научной деятельности и проведения совместных исследований, а также для реализации совместных образовательных программ.