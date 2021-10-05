Вслед за Facebook и Instagram заработал и WhatsApp

Вслед за Facebook и Instagram и функции мессенджера WhatsApp постепенно начали восстанавливаться, передает во вторник Trend.

Напомним, что ранее целый ряд пользователей в мире, в том числе и в Азербайджане сообщили о возобновлении работы "Фейсбука" и "Инстаграма".

Программы позволяют просматривать предыдущие записи и снимки и загружать новые, хотя иногда это занимает больше времени, чем обычно.