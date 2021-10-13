Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Компания Apple вынуждена скорректировать целевые показатели по производству новых iPhone 13 из-за продолжающегося дефицита чипов для устройств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Bloomberg.

По данным собеседников агентства, Apple до конца года планировала произвести 90 миллионов новых моделей iPhone, но компании Broadcom и Texas Instruments не смогут поставить необходимое количество деталей. В итоге Apple, вероятно, придется уменьшить цели по производству iPhone 13 в текущем году сразу на 10 миллионов устройств.

Как отмечает Bloomberg, Apple является один из главных покупателей чипов в мире, но, несмотря на значительную покупательную способность, сталкивается с теми же проблемами, что и другие производители электроники. Между тем, по данным агентства, основные производители микросхем предупредили, что спрос будет продолжать опережать предложение и в следующем году, а, возможно, и дольше.

Apple представила новый iPhone 13 в сентябре.

Ранее СМИ сообщали об увеличении сроков поставок новых iPhone из-за вспышки коронавируса во Вьетнаме, где собираются некоторые части устройств.