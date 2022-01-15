Азербайджано-турецкий форум по цифровой трансформации запланирован на конец 2022 г.

ИКТ 15 января 2022 12:08 (UTC+04:00)
Азербайджано-турецкий форум по цифровой трансформации запланирован на конец 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция в конце 2022 года проведут совместный форум по цифровой трансформации.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, форум направлен на вовлечение частного сектора в проекты в сфере цифровой трансформации, расширение сотрудничества в формате B2B (бизнес - бизнес) и B2G (бизнес - государство).

Отметим, что соглашение о проведении форума было достигнуто на первом заседании азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации, сопредседателями которой стали заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов и заместитель председателя Управления цифровой трансформации Администрации президента Турции Явуз Эмир Бейрибей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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