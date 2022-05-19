Выход продолжения культовой игры отменили для PS4 и Xbox One

Студия KT Racing объявила, что релиз предстоящей компьютерной игры Test Drive Unlimited Solar Crown был отложен до 2023 года. Разработчики также сообщили об отмене разработки версии для консолей восьмого поколения, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам издателя Nacon, задержка позволит KT Racing сделать проект самой совершенной игрой во франшизе и потратить больше времени на разработку. Отмечается, что KT Racing потратит дополнительное время на оптимизацию игры. Студия также заявила, что ее цель состоит в том, чтобы максимально задействовать все технологии последних консолей PlayStation 5 и Xbox Series, чтобы улучшить общее качество игры. Такое решение вынудило разработчиков отменить проект для PlayStation 4 и Xbox One.

Известно, что действие Test Drive Unlimited Solar Crown будет происходить в Гонконге, воссозданном в масштабе 1:1. Игра будет выпущена в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.