В Казахстане назвали возможный срок ввода в эксплуатацию сети 5G

БАКУ /Trend/ - Сеть 5G в Казахстане может стать доступной в 2024 году.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек в рамках международного форума «Навстречу Цифровому Казахстану» в Нур-Султане.

По его словам, технология 5G сейчас в пилотном режиме локально развернута в нескольких городах Казахстана.

«В этом году мы проведем аукцион, и в нем будут обязательства по охвату нескольких локаций. 5G сейчас в текущем варианте не позволяет сделать ковровое покрытие всех населенных пунктов. Поэтому охват будет по локациям - там, где находится наибольшее количество пользователей - какие-то молы, парки и т.д. Мы сейчас прорабатываем с операторами вопрос по локациям», - сказал Оразбек.