Xiaomi прекратит разработку MIUI 13 для 8 популярных смартфонов

Китайская компания Xiaomi с 31 октября прекратит разработку бета-версий MIUI для восьми смартфонов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал ITHome.

Так, в список смартфонов, чья поддержка подходит к концу, оказались Xiaomi 10 Ultra, Redmi Note 9, Note 9 4G, 9 Pro, Redmi 10X, 10X Pro, Redmi K30 5G Extreme Edition и Redmi K30S, который является китайской версией смартфона Mi 10T. Продолжится ли поддержка Xiaomi Mi 10T для глобального рынка, не уточняется.

При этом, как отмечает ITHome, прекращение работы над бета-версией MIUI не означает отказ компании от поддержки самих устройств. Финальные сборки прошивок продолжат поступать на смартфоны в течение некоторого времени, однако вероятность появления оболочки MIUI 14 на этих моделях уже нельзя гарантировать.

Xiaomi также объявила о наборе бета-тестеров Android 13 для игрового смартфона Redmi K50 Gaming Edition, который в России представлен под брендом Poco F4 GT.