Инновационные системы контроля температуры в авторефрижераторах от компании GPS SOLUTIONS

GPS мониторинг с контролем температуры оказывает значительное экономическое влияние в индустрии грузоперевозок. Технологии контроля постоянно эволюционируют и адаптируются к растущим требованиям заказчиков. Своевременное внедрение инновационных решений позволяет логистическим паркам холодной цепи оставаться конкурентоспособными и прибыльными. Компания GPS Solutions MMC является лидером на рынке GPS мониторинга с контролем температуры и предлагает новые технологии, позволяющие многократно снизить риски и повысить эффективность работы автопарка.

Продукты особого режима хранения и транспортировки, такие как птица, мясо, молочные продукты, сельскохозяйственная продукция, морепродукты, цветы, разного рода химические и фармацевтические препараты и многие другие товары ежедневного потребления требуют постоянного контроля температуры во время перевозки, что обеспечивает их доставку конечному потребителю в пригодном для использования состоянии.

По статистике, при отсутствии должного контроля, более 20% доставок проходят с нарушениями температурного режима. Основные проблемы в цепи холодных поставок вызваны механическими поломками холодильного оборудования, большими задержками в связи с таможенными проверками, определенными условиями окружающей среды, халатностью водителя.

Качество скоропортящихся грузов может многократно ухудшиться даже при небольших колебаниях температуры, поэтому постоянный мониторинг температуры в реальном времени страхует от возможного отказа приёма груза со стороны заказчика.

Передовые технологии, внедряемые компанией GPS Solutions в сфере GPS слежения, открывают новые возможности для мониторинга грузов в особых температурных режимах. В отличие от старых решений на базе телематического блока и проводного датчика, решения от GPS.AZ полностью беспроводные и не зависят от каких-либо человеческих или механических факторов. Телематический GPS/GSM блок устанавливается непосредственно в прицеп-рефрижератор и, помимо контроля температуры, позволяет независимо отслеживать его местоположение, моточасы и расход топлива. Внутри холодильной камеры устанавливаются два беспроводных датчика с автономным питанием до 5-ти лет, которые в реальном времени передают температуру и влажность в зоне выхода холодного воздуха и на противоположной стороне камеры возле дверей, где разница может достигать до 5-ти градусов. Данные в приложении диспетчера передаются ежесекундно с любой точки мира в реальном времени и позволяют получать моментальные уведомления о выходе температуры из разрешённого температурного режима.

Бесспорно, мониторинг температуры и влажности имеет решающее значение для логистической отрасли в любой стране мира, и относительно небольшая стоимость внедрения решений по контролю позволяет обезопасить возможные риски потери груза на десятки и сотни тысяч долларов.