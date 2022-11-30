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Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений по кибербезопасности - Эмили де Лабрюйер

ИКТ Материалы 30 ноября 2022 17:37 (UTC +04:00)
Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений по кибербезопасности - Эмили де Лабрюйер

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США могут сотрудничать в выработке решений в сфере кибербезопасности.

Об этом сказала в среду, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга в Баку соучредитель независимой консалтинговой компании Horizon Advisory и старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Эмили де Лабрюйер.

"Существуют большие возможности для сотрудничества в сфере кибербезопасности. Мне известно, что Азербайджан и Израиль сотрудничают в этой области. США и Израиль также взаимодействуют в данной сфере. США могут поделиться своим передовым опытом", - сказала она.

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