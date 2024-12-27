AzInTelecom Получил Сертификат PCI DSS

БАКУ/Trend/ - ООО «AzInTelecom», получило сертификат соответствия PCI DSS (PCI DSS Certificate of Compliance), который определяет мировые стандарты для облачных услуг в экосистеме платежей.

Компания стала первым облачным провайдером в регионе СНГ, получившим сертификат PCI DSS версии 4.0.1. Это достижение подтверждает, что Основной Дата-центр AzInTelecom в Баку полностью соответствует необходимым стандартам для предоставления безопасных и надежных облачных услуг финансовым учреждениям. AzInTelecom обладает сертификатами соответствия PCI DSS, охватывающими как облачные сервисы, так и услуги размещения. Это позволяет финансовым учреждениям воспользоваться облачными решениями ООО «AzInTelecom», полностью соответствующими самым высоким стандартам безопасности и надежности.

Для получения сертификата была проведена предварительная оценка уполномоченной в Азербайджане компанией «Quality Veritas», после чего независимые аудиторы провели аудит. По его результатам было подтверждено соответствие, и ООО «AzInTelecom» был вручён сертификат PCI DSS.

Необходимо отметить, что стандарт PCI DSS был разработан в 2006 году Советом по стандартам безопасности платежных карт (PCI SSC), созданным ведущими платежными системами, такими как Visa, MasterCard, American Express, Discover и JCB. Его основная цель — защита данных платежных карт и обеспечение безопасности платежей.

В настоящее время ООО «AzInTelecom» предоставляет облачные услуги для почти 250 организаций через два современных дата-центра.