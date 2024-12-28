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«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)

ИКТ Материалы 28 декабря 2024 16:03 (UTC +04:00)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
Фото: Nar Mobile

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БАКУ /Trend/ - Проект, приуроченный ко Всемирному дню прав ребёнка, реализованный «Nar» совместно с Региональным объединением развития (РОР) и известный своими инициативами в области социальной ответственности в регионах, успешно завершён. В рамках проекта мобильный оператор поддержал организацию масштабного дебатного форума на тему «Цифровая безопасность и защита прав детей». Цель проекта — привлечь внимание к важности защиты прав детей в цифровую эпоху и просветить родителей по этим ключевым вопросам.

На форуме родители, дети и официальные лица приняли участие в обсуждениях с экспертами по темам защиты персональных данных, методов обеспечения безопасности в Интернете и другим актуальным вызовам. В ходе панельных обсуждений родители задавали вопросы официальным лицам, обсуждали проблемы и возможные решения, а дети делились своими взглядами на кейсы, связанные с кибербуллингом и угрозами онлайн-игр. Эти интерактивные панельные дискуссии способствовали открытой коммуникации и стимулировали совместное решение проблем среди всех участников.

Выступая на дебатном форуме, директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «Nar» Хокума Каримова отметила: «Защита прав детей в цифровую эпоху — это общая ответственность каждого из нас. В компании «Nar» наша цель не только обеспечить безопасность детей, но и поддерживать родителей и общество в решении этих важных вопросов, а также создать более безопасное цифровое будущее для каждого ребёнка».

Помимо предоставления доступных мобильных услуг, компания «Nar» считает принципы социальной ответственности неотъемлемой частью своей деятельности. Поддерживая этот проект, «Nar» вносит вклад в защиту прав детей, просвещение родителей и создание безопасной цифровой среды. В рамках социальных инициатив мобильный оператор планирует продолжать образовательную деятельность в регионах и рассматривает поддержку инициатив, направленных на развитие общества, в качестве долгосрочного приоритета.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)
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