«Nar» поддерживает дебатный форум, посвящённый правам детей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проект, приуроченный ко Всемирному дню прав ребёнка, реализованный «Nar» совместно с Региональным объединением развития (РОР) и известный своими инициативами в области социальной ответственности в регионах, успешно завершён. В рамках проекта мобильный оператор поддержал организацию масштабного дебатного форума на тему «Цифровая безопасность и защита прав детей». Цель проекта — привлечь внимание к важности защиты прав детей в цифровую эпоху и просветить родителей по этим ключевым вопросам.

На форуме родители, дети и официальные лица приняли участие в обсуждениях с экспертами по темам защиты персональных данных, методов обеспечения безопасности в Интернете и другим актуальным вызовам. В ходе панельных обсуждений родители задавали вопросы официальным лицам, обсуждали проблемы и возможные решения, а дети делились своими взглядами на кейсы, связанные с кибербуллингом и угрозами онлайн-игр. Эти интерактивные панельные дискуссии способствовали открытой коммуникации и стимулировали совместное решение проблем среди всех участников.

Выступая на дебатном форуме, директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «Nar» Хокума Каримова отметила: «Защита прав детей в цифровую эпоху — это общая ответственность каждого из нас. В компании «Nar» наша цель не только обеспечить безопасность детей, но и поддерживать родителей и общество в решении этих важных вопросов, а также создать более безопасное цифровое будущее для каждого ребёнка».

Помимо предоставления доступных мобильных услуг, компания «Nar» считает принципы социальной ответственности неотъемлемой частью своей деятельности. Поддерживая этот проект, «Nar» вносит вклад в защиту прав детей, просвещение родителей и создание безопасной цифровой среды. В рамках социальных инициатив мобильный оператор планирует продолжать образовательную деятельность в регионах и рассматривает поддержку инициатив, направленных на развитие общества, в качестве долгосрочного приоритета.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.