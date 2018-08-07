Туркменистан объявил тендер в рамках разработки крупного газового месторождения

7 августа 2018 10:06 (UTC+04:00)

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