"Азеригаз" закупит стальные трубы

4 января 2020 09:31 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Филиал российской нефтяной компании продлил в Туркменистане тендер
Тендеры 3 января 14:10
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит бензин
Тендеры 3 января 12:36
Нефтяной концерн Туркменистана приобретет автотехнику
Тендеры 3 января 10:32
Туркменистан объявил тендер на оказание нефтепромысловых услуг
Тендеры 3 января 10:20
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер
Тендеры 2 января 12:35
Туркменистан приобретет лекарственные препараты
Тендеры 2 января 11:02
Лента новостей
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
В США опровергли информацию о нанесении авиаударов по району Эт-Таджи
США 09:41
Сегодня в Азербайджане сохранится дождливая погода
Общество 09:41
В России аварийно сел Airbus A320
Россия 09:33
Амстердам ввел новый налог для туристов
Европа 08:34
Эксперты США зафиксировали всплеск антиамериканских настроений в Twitter
США 08:15
В Канаде двух мужчин госпитализировали после драки на хоккейных клюшках
Другие страны 07:59
Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
Другие страны 07:39
Двое погибли на острове Кенгуру из-за пожаров
Другие страны 07:21