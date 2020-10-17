«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
Лента новостей
Пашинян и его свора детоубийц и мирных жителей – паршивые шакалы! – золотой голос Израиля Хава Долев
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что армянский народ привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты
ВС Азербайджана оставляют за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей - Помощник Президента
Мехрибан Алиева: Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города? (ФОТО)
Приказавшие ударить баллистическими ракетами по гражданским лицам ответят за это - минобороны Турции
"Диванные войска" Армении перешли в наступление - в соцсетях звучат угрозы удара по Баку из "Искандеров" (ФОТО)
Петиция! Требуем исключить фашистскую Армению из ОДКБ! Иначе это расценивается как поддержка терроризма! (ФОТО)
Фотографии с места происшествия против безмолвия международного сообщества - последствия армянского теракта в Гяндже (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Военно-политическое руководство Армении- преступники, и мы накажем этих преступников
В МИД России направлена нота протеста в связи с незаконным визитом депутата Госдумы на оккупированные азербайджанские территории
Вся ответственность за обстрелы Гянджи ложится на военно-политическое руководство Армении - вице-премьер
В результате очередного армянского террора в Гяндже скончались 13 человек, ранены 5 детей - генпрокуратура
Помощник президента Азербайджана прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе
«Туркменхимия» объявляет тендер на проектирование и строительство установки по производству метанола
Не далек тот день, когда азербайджанский флаг будет водружен в Шуше и Ханкенди - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Президент Азербайджана обнародовал данные об уничтоженной и взятой в последние дни в качестве трофея вражеской технике
Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 60 человек - Генпрокуратура Азербайджана
МИД Азербайджана осудило визит депутата Госдумы РФ в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя
Азербайджан отомстил за Гянджу: Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении (ВИДЕО)
Раненый житель Гянджи: Все произошло в одно мгновение - дом обрушился, все вокруг вдруг стало красным
МИД: Утверждения о "признании" городским советом Милана марионеточного режима являются очередной провокацией Армении
Хикмет Гаджиев: Очередные ракетные удары по Гяндже показывают, что Армения продолжает политику геноцида на государственном уровне
В результате ракетных ударов по Гяндже скончались 12, ранены свыше 40 мирных жителей - Генпрокуратура
Хикмет Гаджиев: МИД Армении подло пытается отрицать ответственность государства за эти военные преступления