SOFAZ объявил тендер

Тендеры 18 марта 2021 19:00 (UTC+04:00)
SOFAZ объявил тендер
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Средиземном море
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Средиземном море
В Багдаде произошел крупный пожар в торговом комплексе
В Багдаде произошел крупный пожар в торговом комплексе
Минздрав Палестины предупредил об опасности новой волны эпидемии коронавируса в стране
Минздрав Палестины предупредил об опасности новой волны эпидемии коронавируса в стране
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